Играч на „Славата“ избухна с 2 гола срещу разложани в очакване на второто си дете

„Струмска слава“ очаквано победи „Пирин“ (Рз) с 2:0 и продължава да диша във врата на водача „Рилски спортист“. Преди мача на ст. „Христо Радованов“ двата отбора почетоха с едноминутно мълчание паметта на местната легенда от 80-те и 90-те години Румен Марков-Мусте, който почина в седмицата на двубоя. Една принудителна смяна трябваше да направи треньорът на радомирци Стефан Гошев, до цели три прибегна колегата му на отсрещната пейка Христо Джоджов. Футболистът на домакините Дейвид Джоров бе откаран с линейка в болницата в 19-та мин. с неприятна контузия в капачката на коляното. На полувремето останаха в противниковата съблекалня Евгени Гроздин и Джейхан Зайденов, който стъпи накриво и не можа да продължи, а съотборникът им Борис Сандев напусна с болежки в хода на втората част. Авторът на двата гола Георги Мариянов пък показа с характерни жестове, че ще става баща за втори път. Въпреки игровото превъзходство „Славата“ прекърши съпротивата на разложани едва в заключителния четвърт час. Малко преди почивката след удар на Даниел Начев и рикошет в крак на защитник топката се отби в напречната греда и тупна около голлинията, откъдето Б. Сандев я изчисти, а благоевградският рефер Геро Писков не уважи домакинските претенции за попадение.

Независимо от проблемите с травмите разложани се защитаваха добре и храбро отбиваха атаките на съперника. Най-активният на терена Д. Начев бе близо до гола в 51-та мин., но шутира на сантиметри от целта. Отново той беше замесен в поредната опасност пред Иван Димитров с находчиво подаване на точката на дузпата към Милен Войнов, който стреля в облаците. На два пъти разложкият страж отрази удари на Димитър Митов и капитана Александър Аспарухов, но нямаше какво да стори срещу връхлитащия фронтално срещу вратата Г. Мариянов в 78-та мин., който след още четири сложи окончателно точка на спора след асистенция на М. Войнов.

Линейка влезе на пистата след контузията на Д. Джоров Г. Мариянов /с №13 / избухна с два гола. Реферът Г. Писков слезе две нива по-ниско в Радомир

„СТРУМСКА СЛАВА“: Симеонов, Д. Савов, Костов, Митов, Мицаков, Мариянов, Войнов, Тодоров ( Ч. Христов), Джоров (19 Янев), Начев ( Арахангелов), Аспарухов

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Зайденов (46-Ангелов), Б. Сандев (70-Кокалчев), Киров, Ибрахим, Чепилов, Дънгов (80-Шапкаров), Булалас, Славов, Родов, Гроздин (46-Лефтеров).

ГЕОРГИ СТОЯНОВ