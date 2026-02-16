Изберете правилната дата за сватбата си

Изборът на дата за сватба е едно от първите и най-вълнуващи решения пред всяка двойка.
Освен организацията, сезона и удобството за гостите, все повече бъдещи младоженци обръщат внимание и на символиката на самия ден. За мнозина той не е просто дата в календара, а начало на нов житейски цикъл, който носи своя енергия и послание. Именно затова интересът към астрологичните прогнози за сватби расте всяка година.
Според астрологията денят на сватбата се приема като „раждане“ на брака – момент, който задава основната вибрация на връзката в бъдеще. Затова специалистите съветват да се избира дата, в която планетарните влияния са хармонични и подкрепящи.
Перфектен ден не съществува, тъй като винаги има смесица от благоприятни и по-напрегнати аспекти. Най-важното е общият баланс да е положителен и да подкрепя стабилността, любовта и разбирателството.
Особено значение се отдава на движението на планетите и фазите на Луната.
Новолунието символизира ново начало и често се свързва с поставяне на основи. Пълнолунието носи енергия на празник, изобилие и споделеност, което го прави привлекателно за много двойки.
Дните с нарастваща Луна също се считат за благоприятни, защото се асоциират с развитие, растеж и постепенно изграждане на стабилно бъдеще.
Кои периоди е добре да се избягват
Астролозите традиционно предупреждават за ретроградните периоди на Меркурий. Те се свързват с объркване, недоразумения, забавяния и проблеми в комуникацията – фактори, които не се смятат за добра основа за начало на брак.
През 2026 г. е препоръчително да се избягват сватби в следните периоди:
от 26 февруари до 20 март (в Риби)
от 29 юни до 23 юли (в Рак)
от 24 октомври до 13 ноември (в Скорпион)
Важно е също Венера – планетата на любовта и отношенията – да бъде в директно движение. Това се приема като символ на хармония, стабилност и емоционален баланс във връзките.
Кои дни от седмицата носят най-добра енергия
Традиционно най-подходящи за сватба са петък и събота. Петък е под управлението на Венера и се свързва с романтика, любов и красота. Събота е денят на Сатурн – планета, символизираща отговорност, дългосрочни ангажименти и устойчивост, което я прави особено подходяща за сериозни съюзи.
Най-щастливите дати за брак през 2026, 2027 и 2028 година
Астролозите посочват редица дни през следващите години, които се отличават с благоприятни транзити за любов, стабилност и дълголетие на брака.
През 2026 година:
7, 19, 23 и 29 януари
10, 20 и 22 февруари
21, 22 и 30 март
1, 6, 13 и 26 април
10, 16 и 22 май
9, 15, 16, 25 и 28 юни
27 и 29 юли
6, 10, 11, 13, 17 и 31 август
9, 14, 21, 25, 26 и 29 септември
23 и 28 ноември
12, 18 и 31 декември
През 2027 година:
7, 19, 24 и 28 април
6, 7, 14 и 27 май
5 и 19 юни
6, 23, 25 и 29 юли
1, 7, 11, 12, 19, 26 и 31 август
9, 14, 18, 20, 21 и 30 септември
1 и 23 октомври
4, 6, 14, 15, 19, 25 и 27 ноември
2, 16, 23 и 31 декември
През 2028 година:
4, 6, 7, 18 и 22 януари
25 и 29 февруари
19, 25 и 28 март
2, 9, 12, 20 и 24 април
9, 11 и 16 юли
21, 24 и 28 август
3, 7, 8 и 10 септември
17, 18 и 27 октомври
2, 8, 10 и 22 ноември
3, 4, 11, 13 и 20 декември
Въпреки че астрологичните насоки могат да бъдат полезни, те не бива да заменят личното усещане. Ако дадена дата ви носи радост, спокойствие и вълнение, това също е силен знак. Понякога най-точният ориентир при избора на сватбен ден не са звездите, а вътрешният глас на самата двойка. bulnews.bg