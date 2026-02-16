Изберете правилната дата за сватбата си

Изборът на дата за сватба е едно от първите и най-вълнуващи решения пред всяка двойка.

Освен организацията, сезона и удобството за гостите, все повече бъдещи младоженци обръщат внимание и на символиката на самия ден. За мнозина той не е просто дата в календара, а начало на нов житейски цикъл, който носи своя енергия и послание. Именно затова интересът към астрологичните прогнози за сватби расте всяка година.

Според астрологията денят на сватбата се приема като „раждане“ на брака – момент, който задава основната вибрация на връзката в бъдеще. Затова специалистите съветват да се избира дата, в която планетарните влияния са хармонични и подкрепящи.

Перфектен ден не съществува, тъй като винаги има смесица от благоприятни и по-напрегнати аспекти. Най-важното е общият баланс да е положителен и да подкрепя стабилността, любовта и разбирателството.

Особено значение се отдава на движението на планетите и фазите на Луната.

Новолунието символизира ново начало и често се свързва с поставяне на основи. Пълнолунието носи енергия на празник, изобилие и споделеност, което го прави привлекателно за много двойки.

Дните с нарастваща Луна също се считат за благоприятни, защото се асоциират с развитие, растеж и постепенно изграждане на стабилно бъдеще.

Кои периоди е добре да се избягват

Астролозите традиционно предупреждават за ретроградните периоди на Меркурий. Те се свързват с объркване, недоразумения, забавяния и проблеми в комуникацията – фактори, които не се смятат за добра основа за начало на брак.

През 2026 г. е препоръчително да се избягват сватби в следните периоди:

от 26 февруари до 20 март (в Риби)

от 29 юни до 23 юли (в Рак)

от 24 октомври до 13 ноември (в Скорпион)

Важно е също Венера – планетата на любовта и отношенията – да бъде в директно движение. Това се приема като символ на хармония, стабилност и емоционален баланс във връзките.

Кои дни от седмицата носят най-добра енергия

Традиционно най-подходящи за сватба са петък и събота. Петък е под управлението на Венера и се свързва с романтика, любов и красота. Събота е денят на Сатурн – планета, символизираща отговорност, дългосрочни ангажименти и устойчивост, което я прави особено подходяща за сериозни съюзи.

Най-щастливите дати за брак през 2026, 2027 и 2028 година

Астролозите посочват редица дни през следващите години, които се отличават с благоприятни транзити за любов, стабилност и дълголетие на брака.

През 2026 година:

7, 19, 23 и 29 януари

10, 20 и 22 февруари

21, 22 и 30 март

1, 6, 13 и 26 април

10, 16 и 22 май

9, 15, 16, 25 и 28 юни

27 и 29 юли

6, 10, 11, 13, 17 и 31 август

9, 14, 21, 25, 26 и 29 септември

23 и 28 ноември

12, 18 и 31 декември

През 2027 година:

7, 19, 24 и 28 април

6, 7, 14 и 27 май

5 и 19 юни

6, 23, 25 и 29 юли

1, 7, 11, 12, 19, 26 и 31 август

9, 14, 18, 20, 21 и 30 септември

1 и 23 октомври

4, 6, 14, 15, 19, 25 и 27 ноември

2, 16, 23 и 31 декември

През 2028 година:

4, 6, 7, 18 и 22 януари

25 и 29 февруари

19, 25 и 28 март

2, 9, 12, 20 и 24 април

9, 11 и 16 юли

21, 24 и 28 август

3, 7, 8 и 10 септември

17, 18 и 27 октомври

2, 8, 10 и 22 ноември

3, 4, 11, 13 и 20 декември

Въпреки че астрологичните насоки могат да бъдат полезни, те не бива да заменят личното усещане. Ако дадена дата ви носи радост, спокойствие и вълнение, това също е силен знак. Понякога най-точният ориентир при избора на сватбен ден не са звездите, а вътрешният глас на самата двойка. bulnews.bg