Избраха майсторското изпълнение на Ст. Костов в мрежата на „Миньор“ (Пк) за гол на кръга

Майсторското изпълнение на Станислав Костов в мрежата на „Миньор“ (Пк), с което „Пирин“ победи с 1:0 на стадион „Христо Ботев“, бе определено за гол на II кръг във Втора футболна лига. 33-годишният нападател на орлетата получи извеждащо подаване от Марио Ивов в 61-та мин., нахлу в лявата част на наказателното поле и технично копна топката над излезлия вратар Иван Гошев. Атаката на благоевградчани започна след силен шут на стража Красимир Костов, който прелетя високо над централната зона. Тук трябва да се подчертаят ювелирното спиране от въздуха на Ивов, светкавичното обръщане и мекият му пас по тревата към Ст. Костов, създали отлични предпоставки за резултатната акция на тарана. Бившият национал порази вратата на перничани при отлично взаимодействие с Борис Иванов още в 17-та мин., ала тогава бе маркирана засада. Незачетеното попадение обаче не отнема от неоспоримите реализаторски качества на Ст. Костов, на когото ще се разчита в предстоящите битки. В III кръг зелено-белите почиват по програма, заради отказването на „Крумовград“, а на 16 август (събота) приемат „Локомотив“ (ГО) от 18.00 ч.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





