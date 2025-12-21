Избраха неврокопчанин за футболист №1 на лидера във Втора лига „Дунав“, вратар на еделвайсите избяга от ковачите

Капитанът на „Дунав“ Камен Хаджиев бе избран за футболист на годината в русенския клуб, който убедително поведе колоната във Втора лига след есенния дял от първенството и трудно може да бъде спрян походът му към директна промоция в елита. За 34-годишния централен защитник, роден в Гоце Делчев и израсъл в Жижево, дадоха гласа си 91 фенове в анкетата, проведена в социалните мрежи. Железният бранител е юноша на германския „Шалке“, стигна и до националната селекция на България, а в кариерата си натрупа солиден стаж по родните терени с отборите на „Пирин“ /ГД/, „Миньор“ /Пк/, „Локомотив“ /Сф/ и „Берое“, както и в чужбина с екипите на „Академия Пушкаш“, „Олденбург“, „Фортуна“ /Ситард/, „Пахтахор“ /Ташкент/, „Йедело“…Хаджиев ще получи наградата си на първата официална тренировка на драконите, насрочена за 5 януари. Топ 3 в допитването затварят Кристиян Бойчев с 19 гласа и Денислав Минчев с 14. Друга част от вота отиде за Радослав Апостолов, благоевградчанина под рамката Георги Китанов, Елисее Су, ексбранителя на „Струмска слава“ Марио Дилчовски, Билал Ел Баккали Салах и местния кадър Димитър Тодоров.

К. Хаджиев К. Котев



Същевременно бившият вратар на „Вихрен“ Костадин Котев се изнесе от „Янтра“ по взаимно съгласие и излезе на борсата като свободен агент. 24-годишният страж пристигна при ковачите след силен период за еделвайсите в предната кампания, когато санданчани се завърнаха сред професионалистите. В града на Рачо Ковача обаче не успя да хване ръка в спора за титулярно място с Християн Василев и реши да потърси нов пристан още между двата полусезона.

СТОЙЧО СТОИЦОВ