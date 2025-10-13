Избраха финалистите на наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“, 2025 г.

Избрани са финалистите за наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“, 2025 г.

Между 21 май и 31 юли 2025 г. стотици журналисти от 27-те държави от ЕС представиха свои материали за участие в конкурса. До финала стигнаха десет от общо 316 кандидатури.

Сред тях са:

Невидимият фронт – Сексуалното насилие е оръжие във войната на Русия срещу Украйна. Почти няма присъди. През март 2025 г. украинската прокуратура публикува данни: тя е преброила 344 регистрирани случая на „сексуално насилие, свързано с конфликт“ от началото на войната през 2014 г., когато Русия атакува Крим. Броят на недекларираните случаи обаче е значително по-висок. Според оценки на международни организации за защита от насилие, като например Глобалния фонд за оцелели, за всеки регистриран случай има приблизително десет нерегистрирани случая – по този начин броят на оцелелите от сексуално насилие по време на война, свързано с конфликт, в Украйна вероятно е близо 3500.

Екоцид в Ирак: Как големите петролни компании опустиняват страната – За да добиват суров петрол, растенията инжектират огромни количества вода под земята, лишавайки населението и околната среда от нея. Цяла някога богата екосистема бързо изчезва, заедно с поминъка и културата на народа. Блатата Хавизе, обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО и обект от Рамсарската конвенция, са застрашени от три действащи нефтени концесии в защитената зона: Халфая, Хувайза и Маджнун.

През 2023 г. е подписан договор между Maysan Oil Company и китайската Geo-Jade за разработване на ново нефтено находище под блатата, в нарушение на националните закони и международните конвенции.

Сателитни изображения, снимки и класифицирани документи, получени от IrpiMedia , разкриват началото на нови проучвания в сърцето на блатата Хавизе: започването на минни дейности в района би довело до окончателното им пресушаване.

В Ирак, една от страните, най-силно засегнати от климатичната криза, водата се използва за добив на петрол. Петролът представлява 95% от общия износ на Ирак, което го прави шестият по големина производител на суров петрол в света. Между 2021 и 2023 г. Ирак се превърна в най-големия износител за Италия с 15% увеличение.

Въпреки обявеното спиране на водоснабдяването на находищата, IrpiMedia документира разширяването на инфраструктурата, която продължава да лишава местните общности и крехката екосистема от вода. Две години по-късно IrpiMedia се завърна, за да документира последиците от пречиствателна станция за вода, построена от името на Eni, за да снабдява находищата Зубайр и Румайла.

„Трябва да ги накараш да се влюбят много бързо“: Вътре в тайните фабрики за онлайн измами в Бирма – В тези тайни фабрики, управлявани от китайски триади, хиляди мъже и жени са принудени да практикуват онлайн измами.

Широкоъгълен кадър на смъртта – Двама убийци, двама убити, двама фотографи – това е първата част от историята за това как единствените професионални снимки от войната в бивша Югославия, изобразяващи акта на екзекуцията, са направени в Бръчко през май 1992 г.

и Предварително обмислени негативи – Дали заснемането на убийството в Бръчко през 1992 г. е било организирано като пропаганда? Дали двамата фотографи са платили на Горан Йелисич за убийството? Ако е така, парите дадени ли са, за да се заснеме убийството, или за да се убие и да се заснеме? Това е втората част от историята за това как са създадени единствените професионални фотографии от войната в бивша Югославия, които показват акта на екзекуцията.

Победителят ще бъде обявен на специална церемония, която ще се проведе вечерта на 21 октомври 2025 г., вторник, в Европейския парламент в Страсбург (зала за пресконференции „Дафне Каруана Галиция“).

Предвижда се семинар, на който ще бъде разгледана ролята на журналистите в днешния свят и заплахите, пред които са изправени. В центъра на дискусията ще бъде ситуацията на журналистите в Близкия изток, като палестински и израелски журналисти ще споделят своите преки преживявания от тази трагедия.

Семинарът ще бъде открит (онлайн) от италианския автор и журналист Роберто Савиано, а ще бъде закрит от руската журналистка и председателка на Фондацията за борба с корупцията Мария Константиновна Певчик, заедно с Матю Каруана Галиция, син на Дафни Каруана Галиция. Ще бъдат представени и 10-те проекта, избрани за финалисти за наградата.

Учредена през 2020 г., Наградата „Дафне Каруана Галиция“ е отворена за кандидатури от всички професионални журналисти и екипи от професионални журналисти, независимо от тяхното гражданство. Те могат да участват със задълбочени журналистически материали, публикувани или излъчени от медии, базирани в една от 27-те държави членки на Европейския съюз.

Европейският парламент връчва наградата и парично възнаграждение от 20 000 евро в знак на подкрепа за разследващата журналистика и като признание за значението на свободните медии.

Досегашни носители на наградата

2021 г. – „Проектът Пегас“, координиран от Забранени истории

2022 г. – Документалният филм „Централноафриканската република под руско влияние“ на Клемент Ди Рома и Карол Валаде (ARTE/France24/Le Monde)

2023 г. – Съвместно разследване на крушението с мигрантския кораб „Пилос“ (Solomon, в сътрудничество с Forensis, StrgF/ARD и The Guardian)

2024 г. – Разследване във връзка с изчезнали непридружени деца мигранти (Изгубени в Европа)

Коя е Дафне Каруана Галиция?

Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и активист в борбата с корупцията, автор на задълбочени анализи на корупцията, прането на пари, организираната престъпност, продажбата на гражданство и връзките на малтийското правителство с т.нар. „Досиета от Панама“. След тормоз и заплахи, на 16 октомври 2017 г. журналистката беше убита при експлозия на кола бомба. Общественото възмущение от начина, по който властите разследваха убийството, доведе до оставката на премиера Джоузеф Мускат. Евродепутатите отправиха сериозни критики във връзка с пропуските в разследването и през декември 2019 г. призоваха Европейската комисия да предприеме действия.











