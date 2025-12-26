Избраха цар на виното в Сандански

С много настроение, музика и аромат на младо червено вино премина 31-вият Празник на младото червено вино, организиран от Община Сандански.
Празникът събра ценители на виното и фолклора, а най-добрите сред майсторите винари бяха отличени:
Цар на виното и първо място – Георги Гочев;
Второ място – Ботю Тиков;
Трето място – Георги Георгиев.
За доброто настроение се погрижиха женските фолклорни групи към НЧ „Отец Паисий 1919“ – „Стримона“, „Здраве“, „Детелина“ и Денислав Низамски, които внесоха автентичен български дух.
Специален гост на празника бе обичаният Карамфил Божиков.
Един празник, който отново доказа, че в Сандански традициите се пазят и празнуват с вино и любов!