Избраха цар на виното в Сандански

С много настроение, музика и аромат на младо червено вино премина 31-вият Празник на младото червено вино, организиран от Община Сандански.


Празникът събра ценители на виното и фолклора, а най-добрите сред майсторите винари бяха отличени:

🏆 Цар на виното и първо място – Георги Гочев;

🥈 Второ място – Ботю Тиков;

🥉 Трето място – Георги Георгиев.

За доброто настроение се погрижиха женските фолклорни групи към НЧ „Отец Паисий 1919“ – „Стримона“, „Здраве“, „Детелина“ и Денислав Низамски, които внесоха автентичен български дух.

Специален гост на празника бе обичаният Карамфил Божиков.

Един празник, който отново доказа, че в Сандански традициите се пазят и празнуват с вино и любов!

