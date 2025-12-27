Избраха 18-годишен за Футболист №1 на стрелите от Вълкосел

Подобно на големите клубове четвъртодивизионният „Стрела“ от Вълкосел излъчи своя Футболист №1 за 2025 г., а отговорността за избора падна върху местните фенове. Кавалер на приза стана 18-годишният полузащитник Ибраим Софтов. Тийнейджърът вече навъртя 3 сезона в мъжкия отбор на селото, прочуло се с непревземаемата си футболна крепост „Клетката“, откъдето дотук през кампанията с 3-те точки си тръгна само лидерът в зона „Места“ на пиринската бундеслига „Граничар“ /Копривлен/. „Борбеност, спортсменство и скромност“ са най-честите епитети, които охарактеризират победителя в годишната анкета, за когото гласуваха 73-ма от общо 141 участници в допитването, или 52 на сто. Негови подгласници са Суат Абдишев /47 гл., 34 процента/ и капитанът Исмаил Гьов /21 гл., 14 процента/.

Футболист №1 на „Стрела“ И. Софтов /вдясно Вълците отчетоха силна есенна кампания и на терена, и на маса

Участниците в шоуто на ветераните

През уикенда секция „Ветерани“ в клуба се включи в благотворителната инициатива на община Сатовча под мотото „Нека доброто продължи“. На игрището в училищния двор спектакъл с топката изнесоха пред зрителите отбор „Младежи“, предвождан от кмета на Вълкосел Меджетил Мименов, и отбор “Манекени” на голаджията любимец на феновете Антонио Карека. Футболното шоу събра за каузата 3125 лв. Няколко седмици по-рано стрелите откликнаха и на призива за събиране на средства за лечението на бебе Асен, иницииран от „Авангард“ /Бачево/ под наслов „Доброто ражда Добро“.

Представителният тим на вълците изпрати силна есенна кампания и прави в челото компания на фаворизираните селекции на водача „Граничар“ и хегемона „Места“. Събраните 27 т. от 8 победи, 3 равенства и 2 загуби с голова разлика 30:11 отреждат на състава от сатовчанското село третата позиция в класирането, на само 4 т. зад хаджидимовци и на 6 пункта от копривленци.

СТОЙЧО СТОИЦОВ