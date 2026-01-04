Извадиха пистолет на наша фолкпевица

Фолкпевицата Ина Гаярди преживя най-черната си Нова година, ожали се самата тя в социалните мрежи.

Тя е била заплашена с пищов на пътя през деня, като заедно с нея е било и гаджето й – фризьорът Венелин Кондаков. Ето целия й разказ: „Тъмносин RS7 на Околовръстен път София неколкократно ни засичаше на пътя, рязко намаляваше скоростта и умишлено ни пречеше. След поредица от опасни маневри преминахме в другото платно, но всичко това продължи и там. Венелин се ядоса и с мъжа от колата си размениха думи през отворени прозорци, колата я караше жена. Отбихме и автомобилът спря напречно пред нас. Мъжът слезе, зареждайки пистолет, и тичаше към нас с думите „Ела да те гръмна“.

Ново начало

За разлика от тях, повечето други известни изпълнители са посрещнали 2026 г. с пищни партита, бляскави събития, екзотични пътешествия или пък в тесен кръг с близки и приятели. Много от тях споделят празничните моменти в социалните мрежи чрез снимки, видеа и кратки послания. Така новогодишните им пожелания достигат бързо до хиляди хора, превръщайки се във вдъхновение и символ на надежда и ново начало. Изключение не правят и българските знаменитости. Актьори, изпълнители и риалити герои споделиха личните си празнични преживявания със своите последователи.

Пари

Празниците в семейството на обичана попфолк певица преминават с много усмивки, подаръци и топъл домашен уют. Заедно с дъщеря си Симона Глория обича да приготвя празничната коледна трапеза. Но когато идва моментът да посрещне Новата година, изпълнителката предпочита пищните празненства. Затова виждаме Глория в целия ѝ блясък – в елегантна черна рокля, пред празничната елха, насред изискан ресторант. А пожеланията към феновете са повече от щедри: „Нека не броим дните и много да са ни парите! Нека да живеем лудо и всеки ден да бъде чудо! Нека зло под камък спи и по вода да ни върви! Честита Нова година!“.

Сватба

Дарина Йотова-Дара е още една звездна личност, за която 2025 г. бе наситена с незабравими емоции. Певицата отвори нова глава в живота си, казвайки заветното „да“ на своя любим Ервин Иванов, с когото са заедно от 2022 г. насам. Подробности от сватбеното тържество нямаше, но пък снимките, които звездата на „Вирджиния рекърдс“ сподели в социалните мрежи, бяха достатъчно красноречиви – на тях тя буквално сияеше от щастие. Щастлива изглежда и на кадрите, запечатали блестящата ѝ новогодишна нощ. „Честита Нова година“, написа кратко, но красноречиво тя.

Лимони

Актрисата Любомира Башева също има причини да бъде истински благодарна на изминалата година. Тя, заедно с половинката си Башар Рахал, посрещнаха първото си дете – малкия Анди. А сега отпразнува и първия им общ новогодишен празник – както изглежда, някъде на топло, където лимоните зреят целогодишно. И споделя положителния си поглед към живота: „Когато животът ти поднесе лимони, направи си лимонада“, завършвайки емоционално: „Чао и благодаря 2025-а – беше върховна!“, пише „Телеграф“.