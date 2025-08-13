Извадиха 1 кг топка косми от стомаха на момиче

Топка косми е извадена от стомаха на 14-годишно момиче във Великобритания. Ерин многократно се е оплаквала от болки – в продължение на шест месеца е имала тежки спазми.

„Болката беше спорадична, но когато се появяваше, беше толкова силна, че Ерин не можеше да ходи на училище“, разказва нейната майка – Джоди Колинс, пред Metro.

Първоначално тя подозира, че дъщеря ѝ има хранителна непоносимост или менструални проблеми. Но всички направени тестове, не показват резултати.

Никой лекар първоначално не можел да каже какво не е наред с Ерин. През май 2025 г., когато състоянието на момичето се влошава, майка ѝ я води в болница.

Ядрено-магнитен резонанс най-накрая дава яснота. Лекарите откриват твърда маса в стомаха на момичето. И откриват космена топка – с ширина 21 сантиметра и тегло приблизително един килограм.

Топката е раздула стомаха на момичето – до три пъти повече от нормалния му размер, посочва „Дейли мейл“.

Ерин е откарана в Детската болница в Бристъл. Там лекарите отстраняват космената топка след петчасова операция.

Снимка: Kennedy News

„Хирурзите казаха, че миризмата е невероятна“, казва Джоди Колинс. След операцията Ерин остава в болницата десет дни. Стомахът ѝ е трайно уголемен поради прекомерното разтягане – и това може да остане така с години.

Специалистите не могат да кажат колко време са се събирали космите в стомаха на момичето.

„Никога не съм я виждала да си слага косата в устата. Но я върти през цялото време”, казва Джоди.

Лекарите смятат, че Ерин многократно е яла собствената си коса, докато е спала, без да го осъзнава.

За да се предотврати повторно подобно опасно натрупване на коса в стомаха, семейството е взело предпазни мерки.

„Купихме ѝ шапка, с която да спи“, казва Джоди.

Източник: btvnovinite





