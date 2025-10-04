Изварата намалява риска от рак и балансира кръвната захар

Изварата е един от най-здравословните избори, които можете да направите в храненето си. Изварата е изключително полезен продукт, който има фантастични качества и ползи в посока отслабване, поддръжка на цялостно здраве и баланс на тялото. Защо изварата е толкова полезна за контрол на теглото и подобряване на здравословното състояние?

Ето защо изварата е толкова полезна за отслабване и цялостно здраве.

Изварата доставя качествени хранителни вещества

Изварата съдържа превъзходни хранителни елементи. Само в 100 г извара се съдържат едва 84 калории, което я прави прекрасна за отслабване. В същото време тя е бедна на мазнини и изключително богата на протеини – съотношението между тях е 2,3 / 11 г само в 100 грама извара. Завидното количество протеин, което изварата доставя на организма е допълнителен бонус за отслабване, тъй като това стимулира метаболизма и ускорява обмяната на веществата, като същевременно осигурява много енергия.

Изварата е богата още на калций, фосфор, селен, натрий, калий.

Изварата доставя есенциални аминокиселини

Аминокиселините са съществена градивна частица на всяка тъкан. Те се получават при пълното разграждане на протеините в тялото, като краен продукт от този метаболитен процес. Аминокиселините изграждат всяка тъкан, като същевременно и осигуряват енергия, поддържат баланс в апетита, стимулират имунната система, подобряват настроението, насърчават мускулния растеж, съдействат за подобряване на съня.

Изварата подкрепя костното здраве

Изварата е много богата на калий, витамин D, протеини, фосфор. Всички те са много ценни фактори за растежа на костите и подобряване на тяхната плътност. Изварата подкрепя костното здраве и има положителни ефекти в намаляване на риска от остеопороза в дългосрочен план.

Изварата контролира нивата на кръвна захар

Благодарение на голямото количество протеини изварата има свойството да контролира стойностите на кръвната захар. Тя забавя скоковете в кръвната захар при консумация на въглехидрати и същевременно стимулира усвояването на инсулина. Този механизъм е от голямо значение за превенцията на диабет, но е важен и за контрола на теглото, за подобряване на чувствителността на клетките към инсулина, за цялостно здраве.

Изварата насърчава здравето на чревната флора

Изварата притежава пробиотични качества. Дължи ги на ферментационните процеси, характерни за млечните продукти. Редовната консумация на извара помага на чревната флора да е добре подхранена и балансирана, тъй като действа пробиотично и стимулира качественото размножаване на полезните бактерии в червата.

Изварата намалява риска от рак

Изварата има противоракови свойства, които я правят много полезен млечен продукт. Благодарение на протеините, изобилието от минерали и пробиотичните ѝ противовъзпалителни качества, изварата може да снижи риска от някои видове рак, включително на стомаха, жлъчния мехур, гърдата, дебелото черво, според изследвания, цитирани от електронното издание на клиника Кливланд.

Изварата насърчава мускулния растеж

Ако се опитвате да поддържате добра форма чрез упражнения и тренировки, изварата е точно за вас. Тя помага за мускулния растеж и допринася за подобряване на резултатите при натоварване. Изварата съдържа голямо количество протеини, което я прави идеално за мускулен растеж и е подходяща за трениращи хора.