Изведоха от реанимация 4-годишния Марти, пометен от АТВ в „Слънчев бряг“

4-годишното дете, който беше пометено от АТВ на тротоар в „Слънчев бряг„, е в стабилно състояние и е изведено от реанимация. Това съобщиха от „Пирогов„.

Детето е настанено в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация.

Инциднтът стана на 14 чавгуст. Марти пострада, след като електическо бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти – 35-годишната Христина, която почина в болница след дни опити на лекарите да я спасят. Детето бе нестанено първоначално в УМБАЛ – Бургас, но впоследствие – транспорирано с медицински хеликоптер до „Пирогов“.

Преди дни Окръжната прокуратура в Бургас предяви по-тежко обвинение спрямо Бургазлиев. Случаят е определен като особено тежък, а престъплението –причиняване на смърт и нанасяне на тежки телесни повреди на повече от един човек, извършено при евентуален умисъл след употребата на марихуана.





