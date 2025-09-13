Известен българин си избра канадка за жена

Топ теми

Година след вторите си олимпийски игри – в Париж, известният ни плувец Любомир Епитропов се сгоди за любовта на живота си Танеша Люкоу.
Двамата се похвалиха в „Инстаграм“ с магичния момент, който се е състоял в Британска Колумбия (Канада), откъдето е родом бъдещата булка. 
„Завинаги и за цял живот напред“, написаха Любо и Танеша под веселите кадри край канадско езеро.
26-годишният спортист, родом от Велико Търново, и Люкоу (25 г.) бяха състуденти в държавния университет на Тенеси, където тя блестеше в отбора по скокове във вода – спорт, който практикува от 9-годишна. Висшето си образование Люкоу е започнала в Алабама, докато в първите си години в САЩ Епитропов учеше в Източна Каролина. 
Европейският шампион на 200 метра бруст за 2024 г. обича да показва красивата ни природа на своето момиче, което миналото лято заведе на Рилските езера.



