Година след вторите си олимпийски игри – в Париж, известният ни плувец Любомир Епитропов се сгоди за любовта на живота си Танеша Люкоу.
Двамата се похвалиха в „Инстаграм“ с магичния момент, който се е състоял в Британска Колумбия (Канада), откъдето е родом бъдещата булка.
„Завинаги и за цял живот напред“, написаха Любо и Танеша под веселите кадри край канадско езеро.
26-годишният спортист, родом от Велико Търново, и Люкоу (25 г.) бяха състуденти в държавния университет на Тенеси, където тя блестеше в отбора по скокове във вода – спорт, който практикува от 9-годишна. Висшето си образование Люкоу е започнала в Алабама, докато в първите си години в САЩ Епитропов учеше в Източна Каролина.
Европейският шампион на 200 метра бруст за 2024 г. обича да показва красивата ни природа на своето момиче, което миналото лято заведе на Рилските езера.
Известен българин си избра канадка за жена
Година след вторите си олимпийски игри – в Париж, известният ни плувец Любомир Епитропов се сгоди за любовта на живота си Танеша Люкоу.