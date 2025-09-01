ИЗВОР СРЕБЪРНАТА ВОДА НАД ОЩАВА и още мистични лековити места в България

България е осеяна с чудодейни кътчета, където легендите и природата се сливат в едно. Местата, за които хората пазят тайни предания, често се свързват не само с необясними явления, но и с особена сила, която може да лекува, да пази или да променя съдбата.

В полите на Пирин, над село Ощава, се намира извор, който местните наричат „Сребърната вода“. Той блика от цепнатина в скалата, а водата му е толкова студена и бистра, че прилича на разтопен кристал. Преданието гласи, че някога на това място си миела лицето жена, смятана за лечителка, и водата получила силата ѝ. Старите хора казват, че „Сребърната вода“ помага при стомашни неразположения и изтощение, а също и „събужда радостта“ – онези, които пият от нея, усещат прилив на бодрост и желание за живот.

В Стара планина, над село Осеново, Каменните гъби се извисяват като застинали стражи. Смята се, че тук земята излъчва енергия, която пречиства ума и премахва безпокойството. Старите жени в района разказват, че ако човек седне в сянката на някоя от „гъбите“ и мълчи поне седем минути, ще освободи мислите си от тревоги и ще събере сили за важни решения. Някои вярват, че мястото помага при безсъние и страхови състояния, защото „каменните стражи“ пазят съня.



В покрайнините на Борово, област Русе, се намира древна тракийска гробница, обвита в тайни. Местните разказват, че камъните тук пазят спомени от изчезнали времена. Ако влезете при залез, може да усетите невидимо присъствие – сякаш някой ви наблюдава от тъмнината. Говори се, че на пълнолуние стените издават тих шепот, а докосването на влажния камък предава странни видения. Онези, които са оставали тук до полунощ, твърдят, че са чували призрачни стъпки и далечни песни на забравен език.



Над Лакатник, на каменната площадка Орлово око, вятърът е постоянен спътник. Той идва от дефилето и според легендите носи „дъха на свободата“ и изчиства душата от тежести. Местните вярват, че ако застанеш с лице към реката и разпериш ръце, ще „изпратиш“ болката и ще получиш смелост за промяна. Смята се, че това място помага при липса на увереност и страх от бъдещето.



В Западните Родопи, близо до село Триград, в сенките на високите скали се намира малка поляна, известна сред местните като „Дъхът на дявола“. Тя е встрани от туристическия път към прочутото ждрело и не е обозначена. Казват, че тук вятърът носи странно топъл полъх дори през зимата. Легендата твърди, че мястото е било използвано за древни обреди за пречистване с дим от билки. Хората вярват, че престоят на тази поляна помага при болести на белите дробове и дихателните пътища, а в същото време „прогонва тежките мисли“ и страха.Ретро.бг







