Извънредна ситуация в АЕЦ „Козлодуй“

За извънредна ситуация в АЕЦ „Козлодуй“Изгорял захранващ блок на I-ва система за безопасност на 5-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ е вдигнал работниците на крак. Това се е случило във вчерашния ден. Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна.

Предприемат се действия по подмяната му.

Всичко е под контрол и няма опасност за хората. ИА „Фокус“

