Извънредни вести от Врачанския балкан за Калушев, Николай и Алекс: Криминалисти отвориха кемпера и…

Първи подробности се появиха за намерения кемпер във Врачанския балкан с 3 трупа в него. Tази сутрин в гората над Враца е намерено превозното средство, след подаден сигнал от овчар, който обикалял в района на връх Вола. Той видял в гората, в труднодостъпна местност, изоставен кемпер.

По първоначална информация жертвите са обявеният за издирване Ивайло Калушев, Николай Златков и синът му Александър Макулев.

По информация на Bulnews столични криминалисти вече са отворили кемпера.

Зад волана е намерен мъртъв Ивайло Калушев, а в задната част са били телата на обявените за издирване 23-годишният му близък приятел Николай Златков, както и на 15-годишния Александър Макулев.

И тримата бяха в неизвестност от 29 януари. На този етап не е ясно дали става въпрос за убийство или самоубийство.

Припомняме, че на 2 февруари пред полуизгорялата сграда на бившата хижа „Петрохан“ бяха открити 3-те трупа на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Мъжете бяха част от организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии“, която се представя като първата българска рейнджърска служба. Тримата са живеели в хижата от години.

Полицията работи по всички версии за престъплението. Част от спряганите версии са за секта, самоубийство или други тежки престъпления, включително и педофилия.