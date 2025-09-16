Извънредни мерки за сигурност заради посещението на Тръмп във Великобритания

Британската полиция обяви, че е планирала „почти всички възможни варианти“ преди държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп тази седмица, като по-голямата част от визитата ще се проведе извън полезрението на обществеността.

Той пристига във Великобритания във вторник на безпрецедентното си второ държавно посещение, където ще му бъде демонстрирана обичайната британска кралска показност, включително обиколка с карета и пищен банкет. Крал Чарлз ще приеме Тръмп в сряда в замъка Уиндзор, западно от Лондон – най-старият и най-големият обитаван замък в света и семеен дом на британските монарси от почти 1000 години. Посещението ще продължи в четвъртък в провинциалната правителствена резиденция Чекърс, със среща с министър-председателя Киър Стармър, предава Нова.

В Уиндзор се очакват големи тълпи от хора, като протестиращите срещу Тръмп заявиха, че искат да изразят мнението си. Високопоставеното пътуване идва след убийството миналата седмица на десния активист Чарли Кърк, верен съюзник на Доналд Тръмп, което подхрани опасенията за ръст на политическото насилие в Съединените щати.

„Доволен съм, че планирахме всеобхватна полицейска операция по сигурността, която е взела предвид почти всяка възможност за това, което би могло да се случи“, заяви Кристиън Бънт от британската полиция. Запитан дали убийството на Кърк е оказало влияние върху полицейската операция за посещението, той заяви, че плановете на силите за сигурност се преразглеждат постоянно.

Кристиън Бънт заяви, че ще има значително, добре видимо полицейско присъствие, въпреки че отказа да каже колко полицаи ще бъдат разположени. Въздушното пространство над Уиндзор и Чекърс ще бъде затворено, а специализираните служители ще бъдат готови да се справят с всеки евентуален протест, добави той. „Важно е да се подчертае, че както държавното посещение в Уиндзор, така и срещата в Чекърс се провеждат съответно в частните територии на двете резиденции, така че няма да има никакъв елемент, насочен към обществеността“, каза Бънт.





