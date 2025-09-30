Извършват техническа проверка на Локална система за оповестяване

Във връзка с постъпило писмо от МВР, Община Благоевград уведомява , че на 1 октомври 2025 г. (сряда) в часовия диапазон от 11:00 до 11:30 часа ще бъде тествана Локална система за оповестяване, разработвана от „Еко България“.

Действията са част от процеса по интеграция на системата към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, съгласувано с Министерството на вътрешните работи.

В рамките на теста ще бъдат излъчени гласово съобщение за техническа проверка, акустичен сигнал „тревога“, гласово съобщение за край на проверката.

Целта е да бъдат проверени техническите параметри на системата, като няма реална опасност за населението.





