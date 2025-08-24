Извършилите престъпления да не влизат в кръчма, предлагат в Англия и Уелс

На криминално проявените в Англия и Уелс може да им бъде забранено да посещават пъбове, концерти и спортни събития съгласно законодателни предложения, които ще дадат на съдиите правомощия да налагат по-строги наказания, предадоха „ПА Медия“ и ДПА.

Сред предложенията на британското правителство са ограничения за шофиране и забрани за пътувания. Нарушителите на тези забрани ще бъдат изправяни пред още по-тежки наказания.

„Когато престъпниците нарушават правилата на обществото, те трябва да бъдат наказани. Тези, които изтърпяват присъдите си в общността, трябва да имат ограничена свобода“, заяви министърката на правосъдието Шабана Махмуд.

По думите ѝ новите наказания трябва да напомнят на всички нарушители, че „при това правителство престъпленията не се разминават безнаказано“.

Предстои кабинетът да внесе законопроекта в парламента.

Подобни ограничения ще могат да се прилагат и за затворници, освободени условно, а задължителните тестове за наркотици ще бъдат разширени и ще са задължителни за всички освободени от затвора.

Кризата с недостига на места в британските затвори подтиква правителството да търси алтернативи на ефективното лишаване от свобода. В момента съдилища в страната могат да налагат подобни мерки – например да налагат забрана на футболни хулигани да посещават стадиони – но новите правила ще позволят ограниченията да се прилагат за всякакъв вид престъпления.

Дарик





