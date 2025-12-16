Изгониха елитен тъчарбитър в традиционния мач на благоевградските футболни рефери, срещата завърши без победител

Елитният страничен арбитър Николай Попниколов бе изгонен в края на традиционния футболен мач между реферите от колегията в Благоевград. Срещата завърши 2:2 на изкуствения терен в Спортния интернат, а провинилият се асистент, който е родом от Сапарева баня, но от години живее в областния център на Пиринска Македония, записа името си и сред голмайсторите. Тимът на старите пушки откри резултата чрез Денис Цолев, ала младоците се прегрупираха и осъществиха пълен обрат. Изравнителното попадение реализира Николай Гошев, а за 2:1 се разписа Марио Донев. Опитът обаче си каза думата и Н. Попниколов фиксира крайното 2:2. Малко по-късно той оспори решение на главния съдия Александър Андонов, което му донесе втори жълт и автоматично червен картон. Въпреки кадровата щета хиксът бе устискан от съекипниците му, сред които личаха имената на председателя на Областния съвет на БФС – Благоевград Емил Равначки, юношата на „Пирин“ Любомир Валеов и кмета на Симитли Апостол Апостолов-Поли.

ИВАН ДИМИТРОВ