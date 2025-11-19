Изгоря БМВ-то на жената на Крум Илиев-Малкия Джудист

Колата се запалила снощи край новостроящата се кооперация в кв. „Баларбаши” над Благоевград

Колата на жената на Крум Илиев-Малкия Джудист изгоря напълно миналата нощ в Благоевград. Лекият автомобил БМВ на Ралица Илиева бил паркиран до новостроящата се къща на фамилията в кв. „Баларбаши, недалеч от басейн „РИО“, научи „Струма“ от свои източници. Сигналът за пожар в лек автомобил в района на ул. „Ильо Войвода“ в Благоевград е получен в 01:02 часа на 18 ноември, съобщиха в официалния полицейски бюлетин. Погасен е от екип на пожарната, но колата е изгоряла и превърната в купчина желязо. Причината за огнения инцидент е в процес на установяване.

От изгорелия автомобил /сн. 1/, оставен до новостроящата се кооперация на Малкия Джудист /сн. 2/, имаше само черни следи



Защо колата е оставена при строящата се сграда на сем. Илиеви насред полето – заради техническа авария или има друго обяснение. Това ще установяват разследващите. Иначе БМВ-то има застраховка „Автокаско“ и щетите ще бъдат покрити. След пожара автомобилът е отстранен от местопроизшествието и вчера имаше само черни следи от изгоряло.

Припомняме, че в миналото Крум Илиев-Малкия Джудист имаше криминални прояви, последно преди 7 г. бе задържан заради 1 г кокаин. Оттогава насетне не се е чуло да се е замесвал в някакави незаконни истории и проблемното минало е останало зад гърба му. 37-годишният благоевградчанин вече има семейство, за което сега строи голяма къща. Справка в Търговския регистър показва, че той е собственик на фирмата „ТМ Ентертеймънт“ ЕООД с капитал от 2 лв., която му прехвърил през юни 2016 г. Мартин Грънчаров, който се занимава с развлекателен бизнес.

ИВАН ПЕТРОВ