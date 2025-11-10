Изградиха нов навес за кучетата в общинския приют в Кюстендил

В общинския приют за безстопанствени кучета в Кюстендил беше изграден първият навес, направен изцяло с благотворителни средства и доброволен труд. Проектът, на стойност около 4000 лв., е реализиран благодарение на съвместните усилия на много добри хора. Средствата са осигурени от германска организация, която дарява 1000 евро, както и от парите, събрани по време на благотворителните базари на доброволци, предаде „Фокус”.



Особени благодарности организаторите отправят към мъжете, работещи в приюта, които сами изграждат навеса без заплащане, движени единствено от любовта си към животните. Новият навес осигурява защита от дъжд и сняг на две заграждения и значително подобрява условията за живот на кучетата в приюта.



