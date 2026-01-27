Изграждат допълнително водоснабдяване в с. Драгичево

Общинският съвет в Перник на предстоящото си заседание в четвъртък трябва да разреши изготвяне на ПУП, за да бъде изградено допълнително водоснабдяване на село Драгичево. Докладната записка е внесена в минипарламента от кмета Станислав Владимиров, а изготвянето на трасето ще бъде направено от бургаската фирма „Евробилд“ ООД, чийто управител е Тенко Янев.

Началото на новия водопровод ще е от съществуващ такъв, собственост на ВиК, и ще преминава през Перник и Драгичево. Изграждането на допълнителното водоподаване осигурява безпроблемно снабдяване на селото с вода.

През последните години селото се разраства, като в него се заселват за постоянно семейства от големите градове и главно от София. Връзката със столицата е както по АМ „Струма“, така и по главен път Е-79 през Владая. Разстоянието до центъра на София е само 17 км.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА