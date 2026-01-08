Издигат паметник на легендата на „Марек“ Сашо Паргов в Дупница

Бюст-паметник на легендарния футболист на „Марек“ Сашо Паргов ще бъде изграден на стадион „Бончук“ в Дупница. За реализирането на инициативата вече е сформиран инициативен комитет, който ще отговаря за набирането на необходимите средства в размер на 13 000 евро, предаде „Фокус”.

Председател на комитета е известният български фармацевт и почетен гражданин на Дупница проф. Рахамин Шекерджийски. В състава му влизат акад. Богдан Петрунов, проф. Николай Ламбов, проф. Дарин Иванов, Стела Шекерджийска, Калоян Паргов, Иван Близнаков, Йонко Гергов, Първан Дангов и Бойко Христов. За дарения е открита банкова сметка на Клуба на привържениците на футбола „Марек“ – Дупница.

Вече е избран и идейният проект за паметника. Паметният знак ще бъде с обща височина 2 метра заедно с постамента и ще бъде изработен от столичния скулптор Александър Давидов. Предстои внасяне на заявление в община Дупница за стартиране на законовата процедура и вземане на решение от страна на Общинския съвет.