Издирваният собственик на хижа „Петрохан” Иво Калушев преди 15 г. спасил 7 души, сред тях 3 деца, заклещени в пещерата Духлата край пернишкото с. Боснек

Издирваният собственик на хижа „Петрохан” Иво Калушев, който я е купил от бащата на Искра Фидосова преди години и я отдал под наем на един от убитите – Ивайло Иванов, през 2010 г. се прочу като герой. Той спаси блокираните в пещерата Духлата седем души, сред които три деца. Те прекараха там 48 часа.

„Спасените пещерняци са учудващо добре“, заяви тогава спасителят Иво Калушев, участвал в изваждането на бедстващите.

Седем души, включително Емил, на 12, и две момичета, на 16 години, бяха блокирани в пещерата Духлата край с. Боснек, Пернишко, от петък вечерта заради поройните дъждове. Те са били намерени на мястото в пещерата, където се е предполагало, че се намират. „Наложи се дълго време да копаем под вода – разказа тогава Калушев. – Важното обаче е, че всичко завърши благополучно”, допълни той.

Калушев е участвал в проучването на най-дългата подводна пещера в Мексико. Създал е и клуб за гмуркания на полуостров Юкатан, но после се прибира в България. Тук създава и Националната асоциация за контрол на защитените територии (НАКЗТ), пише petel.bg.

„Много е ключово, има убийство на трима души и те са представени като страната, направила деянието, а не като потърпевшите. През тези години те подаваха много сигнали и са съдействали за разкриване на сметища и незаконен дърводобив. Разполагаха с дронове и обхождаха голяма територия”. Това каза Борислав Сандов, бивш екоминистър в кабинета на Кирил Петков.

Той е категоричен, че трябва бърза намеса и да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен.

Вчера в късния следобед Б. Сандов обяви в профила си във Фейсбук, че базата на убитите е проверявана и от служителите на РИОСВ – Благоевград през юли 2024 г. Нарушения не са били открити. От екоинспекцията в Благоевград обаче не потвърдиха информацията.