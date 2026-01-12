Издирван от Хърватия за компютърни престъпления и нарушаване на авторските права чака екстрадиция в затвора в Самораново

Тричленен състав на Окръжен съд – Кюстендил допусна изпълнение на Европейска заповед за арест /ЕЗА/, издадена на 02.12.2024 г. от компетентен орган – Служба за борба с корупцията и организираната престъпност в гр. Загреб, Република Хърватия, въз основа на Решение на Окръжен съд – Загреб, за определяне на следствен арест на исканото за предаване лице К. Ч. и предава незабавно на Република Хърватия К. Ч., по народност-хърватин, с хърватско и северномакедонско гражданство, за наказателно преследване по две престъпления: злоупотреба с компютърни данни (или престъпления свързани с компютри) и неразрешено използване на авторско произведение или изпълнение на артист изпълнител (или подправка на изделия и пиратство).

Лицето К. Ч., чието предаване се иска, в съдебно заседание по настоящето дело на 07.01.2026 г. е дал доброволно съгласие за предаването му на издаващата ЕЗА държава-членка, в случаяРепублика Хърватия, като не е направил отказ от принципа на особеността.

Окръжен съд Кюстендил взема по отношение на исканото лице мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от днес до фактическото му предаване на издаващата Европейската заповед за арест държава – Република Хърватия, през което време да се търпи мярката при режим на обвиняем в сектор „Арести“ – с. Самораново към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Решението е окончателно.