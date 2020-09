Издирват пистолетите на Джеймс Бонд

Продължава издирването на откраднатите пистолети на Джеймс Бонд, използвани като реквизит във филмите за прочутия британски шпионин. Оръжията бяха задигнати преди шест месеца от къща в Северен Лондон. При обира изчезнаха общо пет пистолета, един от които – Llama, използван във филма за 007 Die Another Day, беше открит в края на март, захвърлен в поле.

Но останалите четири оръжия все още се издирват активно, съобщават от “Скотланд ярд”. Един от пистолетите е емблематичният Walther PP, използван от Роджър Мур във филма View to a Kill, пише БГНЕС. Другите изчезнали пистолети са автоматичните Beretta “Cheetah” и “Tomcat” от филма Die Another Day, както и револвер Smith and Weston 44 Magnum от продукцията Live And Let Die, който е и единственият в света изцяло хромиран пистолет.

Лондонската полиция публикува нови кадри от охранителни камери, показващи превозно средство, паркирано близо до мястото на престъплението. Органите на реда призоваха всички евентуални свидетели, забелязали автомобила в района, да подадат информация при гарантирана анонимност.

“В сцени, напомнящи на филм за Джеймс Бонд, можете дори да видите светкавицата на камера от ангажирания с наблюдението,” заяви инспектор Пол Ридли. Той посочи още, че огнестрелните оръжия са “много отличителни”, а собственикът е буквално “опустошен” след загубата им, тъй като те трябвало да бъдат част от експонатите в национална изложба.

