Издирват турист, изгубил се в Стара планина

Турист се издирва в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В сряда около 10:00 ч. в Дирекцията на парка е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа „Партизанска песен“ към хижа „Мазалат“, с намерение да продължи към хижа „Тъжа“. Последно е бил забелязан в района на „Мазалат“, където споделил, че планира да пренощува на заслон „Голям Кадемлия“ и на следващия ден да продължи прехода си.

Вчера обаче спасителните екипи не могли да излязат поради лошото време. Днес няколко отряда са на терен. В издирването е включен дрон, както и техника от Парка – УТВ и АТВ машини, които улесняват придвижването в труднодостъпните и заснежени райони.

Снимка: Национален парк „Централен Балкан“

Директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ Георги Кръстев изрази надежда, че мъжът е успял да стигне до заслона, което би му дало шанс да оцелее при тежките зимни условия.

Ръководството на Парка призовава туристите да следят внимателно метеорологичните прогнози и да предприемат планински преходи само при подходящи условия и добра подготовка.