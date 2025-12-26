Топ теми

Издирват човек, хвърлил дърво по автобус с пътници в София

Нападение над автобус, движел се по линия 310 в София, е извършено навръх Коледа, потвърдиха за NOVA от СДВР. По превозното средство било хвърлено дърво.

Инцидентът е станал около 21:00 часа в четвъртък между спирките „Блок 703“ и „Индира Гадни“ в „Люлин“ 7.

По информация на NOVA посегателството е извършено в момент, в който в автобуса имало пътници. Те успели временно да задържат извършителя, но тъй като той бил агресивен, се принудили да го пуснат.

По случая има заведена преписка. Виновникът се издирва. 

