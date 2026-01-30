Иззеха автомобила на пиян шофьор, заловиха дупничанин с фалшива книжка

Вчера пътни полицаи са установили 43-годишен водач на л.а. „Ленд Роувар“ да управлява след употреба на алкохол. Проверката е извършена в района на с. Жиленци. Тестът е направен с техническо средство, което е отчело резултат 1.41 промила алкохол в издишания въздух. На водача е взета кръв за анализ, автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е обазувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

При проверка на л.а. „Форд“ – на ул. „Бузлуджа“ в Дупница, полицаите установили, че водачът представя неистинско СУМПС, което е издадено в Гърция. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.