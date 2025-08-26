Топ теми

Иззеха автомобил в Кюстендил, водачът употребил кокаин

Дата:
от: Крими
32-годишен водач на л.а. „Ауди“ е задържан вчера за  управление след употреба на наркотично вещество. Полицаите извършили проверката на ул. „Бузлуджа“ в Кюстендил. Тестът за употреба на наркотици е отчел наличие на кокаин. Водачът е отказал да му бъде взета кръв за анализ. Той е управлявал с гръцко СУМПС. Автомобилът, който е фирмена собственост, е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Кюстендил. Уведомена е прокуратурата.



