Иззеха автомобил в Кюстендил, водачът употребил кокаин

32-годишен водач на л.а. „Ауди“ е задържан вчера за управление след употреба на наркотично вещество. Полицаите извършили проверката на ул. „Бузлуджа“ в Кюстендил. Тестът за употреба на наркотици е отчел наличие на кокаин. Водачът е отказал да му бъде взета кръв за анализ. Той е управлявал с гръцко СУМПС. Автомобилът, който е фирмена собственост, е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Кюстендил. Уведомена е прокуратурата.





