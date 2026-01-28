Изкуственият интелект: приятел или враг?

Всички говорят за навлизането на изкуствения интелект (ИИ) в живота ни. Особено от 2023 г. насам, когато стана достъпен ChatGPT. С него хората започнаха масово да си „говорят” с ИИ. Само няколко години по-късно вече сме залети от вълна цунами от ИИ текстове, инструменти, картини и клипове. Добре ли е това? Асистент-навигатор ли е ИИ за хората, или все по-сериозен враг? Да погледнем как стоят нещата в началото на 2026 г., предлага knigovishte.bg.

ЗА

Все повече компании започнаха да наемат обратно хора през 2025 г. Основна причина е осъзнаването, че без надзор ИИ е склонен на много грешки. И направо щуротии. Все повече хора го виждат само като помощник, но не и като водеща сила.

ИИ е особено добър в автоматизирането. Само му дай скучна, повтаряща се задача с ясни граници и правила за правене и гледай как се вихри! Това може да освободи работно време за хората, за да може те да се заемат с истинското интересно мислене.

ИИ е стимул да се премисли що е то добро образование в света на новите технологии. Особено как да се учим на работа с (не)качествена информация. Във Финландия това даже е вече част от обучението на деца и младежи.

ИИ е супер лесен и евтин начин да упражниш разговор на чужд език. Или да имаш „преводач” в джоба, докато пътуваш. Само без преводи на книги, моля! Това вече не е полезно, а мързеливо!

ПРОТИВ

ИИ харчи все повече и все по-ценна енергия. Всяко запитване към ИИ инструмент = 100 пъти повече енергия от търсене в Гугъл.

ИИ отговорите са и по-опасни от гугълско търсене. Хората могат да го сметнат за приятел и да последват опасни за психичното и физическото им здраве съвети.

Макар да става по-добър, ИИ все още лъже и си измисля много неверни неща. Не забравяй, че той не е „умен” и не „знае” нищо. Разчита безкрайно много на информацията, с която е зареден. Ако тя не струва, и отговорите на ИИ не струват.

Вече се пази копие на интернет преди ИИ. Според много хора, дори стара, тази информация скоро ще е по-ценна от сегашното интернет съдържание. Защо? Все по-бързо, все по-големи части от интернет вече са пълни с ИИ текстове, картинки и клипове с ниско качество. Нови ИИ модели скоро ще се „учат” от тази вече стара ИИ информация. Ако се учиш от пълна каша, навън може да излезе само… още по-пълна каша.

Неслучайно думата на годината на речника „Мириам-Уебстър” е slop: създадена от ИИ каша/помия. Припомняме, че 2024 г. изобрът на “Оксфорд Юнивърсити Прес” беше „мозъчно гниене” – пак свързано с нискокачествено съдържание от ИИ (и понякога от хора).

ИИ има и съвсем тъмна страна. Тази седмица Индонезия и Малайзия блокираха ИИ модела на Илон Мъск заради новата му събличаща функция. С нея всеки неособено добър човек онлайн може да направи „гола” снимка на някого. Ползва се най-вече за обидни образи на жени и деца. С право много хора теглят чертата там и казват – достатъчно!

В сърцевината на доброто изкуство са искрените, смели, тихи, шумни, фучащи, сурови, нежни и всякакви други човешки идеи и емоции. За съжаление, все повече хора създават с ИИ музика, картини, поеми, филми и дори книги за лесна и бърза печалба. В края на 2025 г. в Холивуд се появи и Тили Норууд – ИИ „актриса”, която не беше приета никак добре. Дори любителите на компютърни технологии показаха, че никак не има харесват светове, създадени набързо с ИИ. Изкуството е от и за хората.