Изкуството на привличането: 9 психологически трика, които ще накарат хората веднага да ви харесат

Всички знаем, че създаването на смислени връзки не се случва както в приказките или филмите.

В реалния свят са необходими истински усилия. Но ето добрата новина: развиването на истинска харизма и помагането на хората да са по-топли към вас са умения, които можете да научите, и е изключително възнаграждаващо.

Искате да намерите връзка, но чувствате, че пропускате нещо, сякаш играете социална игра, в която не знаете правилата? Искате ли да знаете какво можете да направите, за да станете по-естествено харесвани? Това са истински, подкрепени от изследвания стратегии, които могат да ви помогнат да създадете връзките, романтични или други, които търсите.

Ето 9 психологически подкрепени трика, които ще накарат хората незабавно да ви симпатизират:

1. Бъдете истинското си аз

Представяйте се като един и същ човек онлайн и офлайн. Хората са приятно изненадани да срещнат човек, който се представя автентично. Доверието е необходимо и започва с това да бъдете честни за повърхностни неща (т. е. ръст, външен вид, възраст, интереси).

Международното списание за екологични изследвания и обществено здраве подкрепя идеята да общувате открито за това кой сте, вашите вярвания и вашите възгледи за живота и любовта, така че вашите събеседници или обектът на интереса ви да ви опознаят по-бързо какви сте наистина. Нека направят честен избор дали истинското ви аз е правилно за тях.

2. Дръжте се уважително

Отнасяйте се с хората с уважение, както показва изследване на катедрата по психология в Калифорнийския университет, „Дейвис“. Това означава да се срещате отговорно. Грижете се за външния си вид и хигиената си. Бъдете човек на думата си. Бъдете добре възпитани, учтиви и уважителни в думите, поведението и действията си.

Отделете време, за да научите кой е другият човек, с когото сте на среща, какво представлява, и споделете кой сте вие. Оставете нещата да се развиват така, както е предназначено, вместо да се опитвате да ускорявате връзката.

3. Имайте почтеност

Бъдете честни. Ако в края на срещата не искате да виждате този човек отново, не казвайте: „Ще ти се обадя и нека го направим отново.“ Проучване на почтеността от Института „Готман“ обяснява как празните думи и празните обещания създават фалшива надежда и в крайна сметка са по-нараняващи. В тази ситуация, милата честност е най-добра.

Кажете нещо от рода на: „Благодаря ти, че се запознахме. Приятно ми беше да разговаряме, въпреки че не почувствах романтична връзка. Пожелавам ти всичко най-добро в живота и любовта.“

4. Направете първата крачка

Въпреки че хората са лидери всеки ден в професионалния си живот, мнозина предпочитат да бъдат с някого, който ще направи първата крачка в романтичния план. Проучвания, проведени от Journal of Social and Personal Relationships, подкрепят тезата, че ако се интересувате от някого, трябва да го поканите на среща. Особено ако усещате позитивни сигнали от него. Действайте бързо, преди да е изтекъл прозорецът на възможността.

5. Не съдете другите по външния им вид

Бъдете отворени за повече от физическия вид и възрастта на човек, както предполага изследване на Американската психологическа асоциация. Прекрасните хора се предлагат във всякакви форми. Вместо да правите физическия вид основен критерий, фокусирайте 80 процента от мнението си върху вътрешния им вид и 20 процента върху външния им вид.

Това означава също да се срещате с хора, които са по-близки до вас по възраст. Ще увеличите шансовете си да откриете по-подходящ човек за себе си.

6. Бъдете внимателни

Journal of Family Theory and Review показва как едно от най-важните неща за разбиране е да се прояви внимание и грижа за чувствата на човек. Много хора имат нужда да се чувстват свързани с някого, с когото се срещат, за да поддържат положителния импулс. Когато не се чуват с вас между срещите, може да се натрупа пространство от негативна енергия.

Хората обичат да знаят, че мислите за тях в моментите, когато не се виждате. Можете да им кажете това с текстово съобщение или кратко телефонно обаждане. Малките неща са тези, които имат значение и се сумират, за да направят голяма разлика.

7. Бъдете търпеливи

Що се отнася до срещите, търпението е добродетел, както се потвърждава от Journal of Experimental Psychology. Не жертвайте краткосрочните импулси за дългосрочното си щастие.

Когато бързате с нещата, саботирате шансовете си срещите да се превърнат в смислена връзка с прекрасен човек. Вместо да подхождате към срещите като към крайна цел, подхождайте към тях като към пътешествие към намирането на смислена връзка.

8. Балансирайте живота си

Списанието за личност и социална психология показва, че мястото, където насочвате вниманието си, става важно в живота ви. Оценете количеството време и енергия, които прекарвате в работа, с количеството време, което прекарвате със себе си, приятелите си и срещите.

Ако сте склонни да работите много или да прекарвате по-голямата част от свободното си време с приятели, животът ви в срещите няма да се нареди от само себе си. Запознанствата изискват време, усилия и енергия. Балансирайте живота си, за да можете да работите добре, да излизате на срещи и да прекарвате време с приятели. Когато животът ви е в баланс, той тече по-добре.

9. Спрете да си пречите

Що се отнася до запознанствата, най-важното нещо, което можете да направите, е да поемете отговорност за вашата страна в уравнението за запознанства. Това означава да разберете как си пречите и какво ви пречи да имате страхотен живот в запознанствата, както е посочено в Journal of Personal Social Psychology.

Идентифицирайте често срещаните негативни тенденции, които се появяват в живота и връзките ви. След това работете върху промяната на себе си, така че тези тенденции да не се появяват.