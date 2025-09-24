Изкъпаха голите статуи на Железния мост в Кюстендил

Община Кюстендил предприе измиване на четирите женски статуи на Железния мост в града с помощта на вишка и специални препарати, които да премахнат наслоеното замърсяване върху „голите жени“.

Мостът над река Банщица е изграден през 1909 година по проект на архитект Рудолф Фишер, свързвайки железопътната гара с централната градска част. През 1969 година инженерното съоръжение е преустроено и разширено със стоманобетонна конструкция. Тогава се появяват и четирите скулптури на голи женски фигури, изваяни от бял врачански камък от скулптора Любен Димитров. В ръцете си каменните жени държат ябълка, автомат, меч и тас за баня.

Железният мост, известен и като Мостът с голите жени, е една от най-отличителните и фотографирани забележителности в Кюстендил.





