Излезе класация с нациите с най-добрите любовници: Къде са най-желаните мъже?

Ново международно проучване разкри изненадващ лидер в изкуството на любовта.

И въпреки че клишето сочи към французите или гърците, победителят в класацията е друг – италианците.

Изследването, обхванало над 2000 души от различни държави, помолило участниците да посочат националността на най-добрия любовник, когото са имали. Резултатите показват недвусмислено: 21% поставят италианците на върха. Причината? Съчетанието от увереност, неподражаем акцент, обаяние и страст, подсилени от културната им романтична натура.

След тях се нареждат испанците с 15%, а гърците затварят челната тройка с 14%. Четвъртото място е за бразилците (11%), а известните с романтичния си имидж французи остават с 9%.

В класацията влизат още португалците (8%), шведите (6%) и австралийците (5%). Британците печелят симпатиите на едва 4% от участниците, а германците остават на последно място с 3%.

Средиземноморският чар – не само стереотип

Според Силвия Линзалоне от приложението за запознанства Wisp, резултатите са напълно закономерни: „Това е увереността, зрителният контакт, начинът, по който говорят – всичко е магнит за привличане. В Италия или Испания романтиката е част от ежедневието, почти като прогноза за времето.“

По думите ѝ британците и германците имат свои качества, но „не излъчват същата топлина“. Тя добавя с усмивка: „В Италия дори купуването на хляб може да се превърне в прелюдия.“

Любопитно е, че повече от една трета от анкетираните споделят, че най-незабравимата им романтична връзка е започнала по време на почивка. Един на всеки петима признава, че се е влюбил (или почти) в чужбина.

Една участничка си спомня летен епизод в Неапол: „Отидох за пица, но останах заради Паоло – невероятен чар, увереност и топлина. Британците, които съм срещала, просто питаха дали искам кебап и прегръдка.“

Отделно проучване от миналата година поставя италианския език на първо място като „най-секси“, „най-романтичен“ и „най-страстен“. Немският печели титлата „най-директен“, а британският английски – „най-учтив“.

Какво привлича жените според науката?

Множество психологически и социологически изследвания потвърждават, че привлекателността е комбинация от фактори:

Популярност – жените са по-склонни да харесват мъже, които вече са желани от други, възприемайки ги като лоялни и добри партньори.

Финансов статус – жените са до четири пъти по-чувствителни към доходите на потенциален партньор, в сравнение с мъжете.

Физическа форма – силно и мускулесто тяло продължава да е предпочитано, особено когато става дума за първо впечатление.

Интелект – почти 10% от жените поставят умствените качества на първо място, демонстрирайки т.нар. сапиосексуалност.

Дали е заради темперамента, културната среда или просто легендата, средиземноморските мъже продължават да държат титлата за най-страстни любовници. Но както показват резултатите, любовта често се ражда далеч от дома – и най-запомнящите се моменти са тези, в които позволяваме на изненадата да ни води.





