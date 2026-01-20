Изложбата „Един район, един продукт – Племенни артефакти на Индия“ събра ценители в Минната галерия на Перник

В сградата на Минната дирекция в Перник бе открита изложбата на посолството на Индия в София „Един район, един продукт – Племенни артефакти на Индия“. Събитието, което е част от програмата на XXXII МФМИ „Сурва“ бележи първото извънстолично представяне на експозицията в България.



Изложбата бе открита от Сони Дахия, втори секретар на посолството на Индия, която заяви:

„Благодаря за гостоприемството и съдействието тази изложба да достигне до по-широка публика извън столицата. Чрез нея представяме богатството на материалната култура на над 700 официално признати племена в Индия – тяхното ежедневие, ритуали, духовност и социална идентичност. Всеки експонат разказва история за уникални художествени традиции, езици и обичаи, съхранени през вековете“, посочи тя.

Експозицията включва подбрани племенни артефакти, които отразяват разнообразието и самобитността на различни общности в Индия, като подчертава връзката между местните традиции и съвременното културно наследство.

След официалното откриване в тържествената зала на Минната дирекция посетителите имаха възможност да гледат индийския филм от 2022 г. RRR (Rise, Roar, Revolt) – една от най-успешните и популярни съвременни продукции на индийското кино.

ИВАН ПЕТРОВ