Изложба „Захар, кафе & сие” в Разлог представи историята на сладките изкушения

В Исторически музей – Разлог се откри изложбата „Захар, кафе & сие”, която представя историята на захарта и сладките изкушения в Горна Оряховица. Директорката на музея Христина Манова пожела на добър час на изложбата на музея в Г. Оряховица, който гостува за втори път в Разлог.

Допълнителен бонус за гостите на откриването на изложбата беше разказът на Пламен Младенов, директор на Исторически музей – Горна Оряховица, за захарната история на града, подсладен с някои съвременни продукти на горнооряховската сладкарска промишленост.

