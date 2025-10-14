Изложба по повод 113 г. от освобождението на града, посветена на Балканските войни, откриха в Гоце Делчев

По повод 113-годишнината от освобождението на град Неврокоп /дн. Гоце Делчев/ от османско робство в Общинския исторически музей бе открита изложбата „Велики дни – Сломени дни. Балканските войни (1912-1913 г.)“. Експозицията е предоставена от Държавна агенция „Архиви“ и представя богат документален и снимков материал, свързан с Балканските войни, които са донесли свободата в региона.

Експозицията е организирана с участието на държавните архиви от Турция, Румъния и Черна гора. В изложбата са представени документи от архивите на някои от балканските страни, с които България е воювала. В нея са представени изображения и оригинални архивни документи от периода на Балканските войни – като съюзни споразумения, мирни договори, снимки от фронта, както и гравюри от европейския печат.

С близо 150 документа са представени армиите и военачалниците на воюващите страни заедно с епизоди от живота на фронта, проследяващи развитието на бойните действия и приключването на войните.

ИВАН ИВАНОВ