Изложба разказва историята на пожарната дейност в Перник

В Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД ПБЗН) в Перник е подредена изложба, посветена на историята и развитието на пожарното дело в града.

Експозицията включва платна, предоставени от Държавен архив – Перник, както и фотографии, отразяващи дейността на служителите на РД ПБЗН през годините, съобщи за БТА началникът на Районната служба в Перник – главен инспектор Чавдар Асенов.

Експозицията разказва за историята на пожарната в Перник, която започва през 1925 г., когато е създадена първата пожароспасителна команда към пернишките мини.

Днес в Районната служба в Перник работят 54 служители. В сградата има и персонал от регионалната дирекция, както и от сектор „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“. Към службата функционира и група „Защита на населението“, а дежурни от областния център приемат и обработват сигналите от спешния телефон 112. Пернишката пожарна разполага с шест специализирани автомобила и няколко спомагателни.





