Изложба „Ръчно рисувани копринени шалове и маслена живопис“ събра ценители в Общинската художествена галерия в Дупница

В Общинската художествена галерия в Дупница беше открита изложбата „Ръчно рисувани копринени шалове и маслена живопис“ на художничката Неви Петкова.

Събитието събра ценители на изкуството, които имаха възможността да се потопят в свят от нежност, цвят и изящество. Беше поднесен и поздравителен адрес от кмета на община Дупница Първан Дангов.

Изложбата представя ръчно рисувани копринени шалове и маслени платна, в които се преплитат финесът на естествената коприна и богатата колористика на живописта. Всеки шал е уникален – истинско бижу, което остава в сърцето на всяка дама.

ИВАН ПЕТРОВ