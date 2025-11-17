Изложба с фотографии, свързани с живота на последния руски император Николай II, представиха в Дупница

Изложба, посветена на живота, управлението и убийството на последния руски император Николай II, бе поставена в новата Общинска галерия в Дупница.

Постерната експозиция е озаглавена „Да се отречем от стария мит“, като инициатори на представянето й са Исторически музей – Дупница, общината и творчески колектив „Утринна звезда“.

Авторите споделят стремежа си изложбата да представи по-различен поглед към епохата и да насърчи по-широко разбиране на историческите събития, свързани с този период. Досега експозицията е гостувала още във Велико Търново, Несебър, Благоевград, Стара Загора, Варна, Равадиново и Плевен у нас, както и в градове в Северна Македония.

В изложбата място намират около 60 фотографии от дворцовия фотограф на императора, както и от членове на царското семейство, които тогава са били увлечени от магията на фотографията. Снимките представят теми като висши ценности и взаимоотношенията в царското семейство. Основният акцент е 23-годишното управление на Николай II.

Изложбата, посветена на живота на последния руски император Николай II и семейството му, е поставена в новата Общинска художествена галерия Част от фотографиите в експозицията



Сред кадрите има и снимки на руския монах и мистик Григорий Распутин, като един от тях е озаглавен „Верните“. Там още са показани хората, които доброволно са споделили съдбата на царското семейството.

Всички представени факти се основават на наскоро разсекретени документи от архивите на Руската федерация. Николай II и семейството му са убити в Екатеринбург пред 1918 година. Около тези събития и до днес има множество митове и легенди.

„Изложбата се стреми да внесе повече яснота около събитията и образите от този период, като предлага допълнителна информация и различни гледки точки към темите, свързани с управлението и съдбата на последния руски император“, коментираха авторите.

