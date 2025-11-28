Топ теми

Изложиха артефактите от археологически сезон 2025 в Хераклея Синтика в Историческия музей в Петрич

Най-новите находки от проучванията в античния град Хераклея Синтика официално бяха предадени във фонд „Археология“ на Исторически музей – Петрич от ръководителя на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински, след като преминаха през специализирана консервация и реставрация, извършена от експерти от НАИМ – БАН, Националния исторически музей и Регионален исторически музей – Благоевград.

Сред най-интересните експонати са глинени лампи с редки сюжети, стъклени съдове, детски играчки, златни обеци, статуетки на Атина и Афродита, фигурка на професионална оплаквачка, стъклени мъниста от накити, както и части от статуя на Херакъл. Артефактите обхващат както елинистическия период, така и римската епоха.

Директорът на музея инж. Катя Стоянова съобщи, че артефактите ще бъдат включени в постоянната експозиция през 2026 г. Новата изложба ще бъде представена пред широката публика по време на събитията от „Нощ на музеите 2026“.

