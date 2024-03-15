Изложиха за поклонение тленните останки на патриарха в „Св. Александър Невски”

Ковчегът с тленните останки на Негово Светейшество българският патриарх Неофит беше внесен в патриаршеския храм „Свети Александър Невски”. Това стана малко преди 8 часа сутринта. Самото поклонение ще започне в 9 часа, когато хората ще могат да си вземат последно сбогом с Негово Светейшество.

Тленните останки на патриарха ще престоят в катедралния храм 24 часа, за да може вярващите да си кажат последно сбогом с духовния пастир.

В събота сутринта ще бъде отслужено официално опелото, след което с литийно шествие тленните му останки ще бъдат преместени до митрополитската църква „Света неделя”, където ще Негово Светейшество ще бъде погребан.

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