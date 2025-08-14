Измамиха жена от Дупница по интернет с 280 лв., полицаи блокираха превода и върнаха парите й

Дупнишки полицаи предотвратиха измама по интернет. Дупничанката Надежда Методиева се впечатлила от промоционалната цена на сенници за автомобили в интернет сайт, последвал контакт чрез телефонен разговор, поръчката е направена и пакетът е доставен от куриерска фирма. Жената платила поръчката с банкова карта. Отваряйки пратката, с изненада установила, че съдържанието е различно – тример на много по-ниска стойност. Веднага опитала да се свърже по телефона с изпращача, а операторът й съобщавал, че е избрала несъществуващ номер.

Надежда веднага се обадила в РУ – Дупница, последвала бърза реакция, преводът бил блокиран, а няколко часа по-късно сумата 280 лв. била възстановена по сметката на Надежда.

ИВАН ИВАНОВ





