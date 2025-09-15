Измамна схема или опит за рейдърска атака? Управителка на Дом за стари хора в Симитли сменена без нейно знание 

Казусът за куриозната кадрова смяна ще се разглежда в Окръжен съд – Благоевград

Шефката на Дома за стари хора в „Св. Иван Рилски“ в кв. „Ораново“ в Симитли Петя Маринова е била освободена като управител на дружеството собственик на хосписа без нейно знание.

Куриозното е, че Маринова научила случайно за смяната, която няма как да стане без нея, тъй като тя е едноличен собственик на дружеството „Ораново хилс“ ЕООД, което е собственик на дома. Веднага се свързала с адвокат и счетоводителя на фирмата и след справка в Търговския регистър е установено, че действително е сменена като управител и на нейно място е вписана непознатата за нея Вангелия Владинова. Маринова предприела действия по съдебен ред и в молба до Окръжен съд – Благоевград е предявила иск, с който на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК да се приеме за установено спрямо дружеството, че са вписани несъществуващи обстоятелства, касаещи нейното освобождаване като управител и назначаването на друг, които следва да бъдат заличени от Търговския регистър.

За любопитния казус става ясно от публично определение на окръжния съдия Вера Коева, която е образувала търговско дело по иска на Петя Маринова срещу „Ораново хилс” ЕООД, представлявано от Вангелия Владинова. Тъй като Маринова твърди, че не е подписвала молба да бъде освободена като управител на 16 юни 2025 г., както и договор за назначаване на нов управител на същата дата, каквито документи фигурират в Търговския регистър, е назначена е съдебно-графологична експертиза. Вещо лице ще установява дали подписите под официалните документи са на ищцата, която ще трябва да внесе депозит от 400 лв. за изготвяне на експертизата.

Припомняме, че домът за възрастни хора в кв. „Ораново“ бе открит преди 2 години на мястото на бившето бекярско общежитие на някогашната мина „Пирин“ след цялостна реконструкция. Домът е кръстен „Св. Иван Рилски“, тъй като в началото на ремонтните дейности работниците открили старинна икона на светеца, което е разчетено като знак от Петя Маринова. Тя споделя за този факт на официалното откриване на дома през юни 2023 г. Дружеството собственик „Ораново хилс” ЕООД е адресно регистрирано на ул. „Славянска №23 в Симитли, с основен предмет на дейност – предоставяне на социални грижи за възрастни лица и лица с увреждания. Притежава лиценз за предоставяване на „резидентна грижа“, издаден на 04.10.2022 г. от Агенция за качеството на социалните услуги, а капацитетът на дома е за 61 човека.

Репортер на „Струма“ вчера потърси Петя Маринова относно скандалния опита за превземане на нейната фирма. В телефонния разговор тя потвърди за случая и заяви, че е предприела необходимите действия за защита на дружеството, но отказа повече коментар.

Репортерска проверка в Търговския регистър показа, че историята на дружеството започва преди 11 г. „Ораново хилс“ ЕООД е учредено на 5 август 2014 г. от Запрена Христова. На 20.11. 2018 г. дружественият дял от 10 лв. е прехвърлен на Петя Маринова. През юни 2025 г. са направени спорните промени за смяна на управителя с Вангелия Владинова, които са заличени. Последната промяна е на 18 август, според която дружеството с капитал от 20 000 лв. със собственик Петя Маринова се управлява заедно и поотделно от нея и Мирослав Дончев. Интересното е, че бизнесдамата е собственик и на други фирми с пъстро портфолио – от недвижими имоти, строителство, търговия с автомобили втора употреба, до добив на криптовалута и облачни услуги. 12 нови фирми е придобила миналото лято, като всички са със седалище в Благоевград на адрес ул. „Крали Марко“ №4. Вангелия Владинова е собственик на 48 фирми, като първата й поява в Търговския регистър е на 20.01.2022 като управител в Оакс, а след това участва в още 51 компании. От началото на 2025 г. до края на август е станала собственик на нови 18 ЕООД-та.

Иначе опитите за измами и пиратски атаки към фирми от така наречените „рейдъри“ отдавна не са само сюжети от холивудски сценарии, а реалност и в корпоративния свят в България. Дали в конкретния случай става въпрос за нещо подобно, или не, ще се изяснява в съдебна зала.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





