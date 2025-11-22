Измамник, „ужилил“ с 500 лв. жена от Симитли за доставка на пелети, осъден на 5 месеца затвор

Криминално проявен мъж от варненското село Шкорпиловци бе осъден на 5 месеца затвор за измама, при която „ужили“ с 500 лв. жена от Симитли по нереализирана доставка на пелети. 47-годишният Р.Д. пускал обяви за продажба на пелети в интернет. Симитличанката се свързала с него, като той й предложил сделка – да осигури 5 тона пелети за огрев на цена 400 лв. на тон. Офертата се сторила изгодна на М.С., която му превела капаро от 500 лв. по EasyPay на 20 август 2022 г. и зачакала доставката на поръчаното количество пелети. Но така и не ги получила, а продавачът преустановил всякаква комуникация и се покрил. След като се усетила, че е паднала в капан на измамник, потърпевшата подала жалба в полицията. Предприети са мерки за установяване на мошеника, който обаче успял да се покрие, и разследването забуксувало. Полицаите успели да го разкрият това лято и когато Р.Д. бил заловен, се оказало, че са хванали изпечен престъпник, издирван от няколко полицейски дирекции, с дебело кримидосие и многократно осъждан. Р.Д. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 209 от НК за това, че е причинил имотна вреда от 500 лв. на жената чрез измама.

На 28 юни наблюдаващият прокурор Елица Калпачка внесе искане в Районен съд – Благоевград за „задържане под стража“ на 47- годишния рецидивист, което бе уважено от дежурния съдия Екатерина Николова. След 5 месеца в следствения арест той реши да се признае за виновен и след като възстанови щетите, сключи споразумение с прокуратурата. Договореното наказание е 5 месеца затвор при първоначален „общ” режим на изтърпяване, като се приспада времето, през което е бил задържан в полицията и следствения арест. Това означава, че той почти е изтърпял наказанието си, тъй като е бил зад решетките от 28 юни, т.е. приблизително 5 месеца. Споразумението е одобрено от съдия Кристина Панкова от РС – Благоевград, която обаче потвърждава мярката му „задържане под стража“ до влизане в сила на наложенето със съдебен акт наказание.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА