Измамници искат пари с фалшиви имейли от името на Комисията за финансов надзор

Измамници изпращат имейли до граждани и фирми от името на Комисията за финансов надзор. Сигнал за това е постъпил в деловодството на Комисията.

Конкретното съобщение информира за повишен риск при международен валутен превод от 37 442,70 лв. и нуждата от внасяне на допълнителни 1 466,87 лв., за да бъде завършена процедурата по получаването на средствата.

Измамните имейли от името на КФН съдържат приложен файл във формат .doc, с визуализация на електронна кореспонденция, изпратена от електронна поща [email protected] и файл във формат .jpeg, съдържащ текст със заглавие „Прилагане на процедура за повишен риск към входящ международен превод“.

Комисията за финансов надзор алармира всички получатели на подобни мейли, че вероятната цел е измама и неправомерно придобиване на средства.

КФН няма правомощия по отношение на платежни услуги, включително входящи международни преводи в България. Таксите, които събира Комисията, са свързани само с общия финансов надзор на поднадзорните на Комисията лица и за извършване на услуги.

Електронните адреси на КФН са публично достъпни и оповестени на страницата.

В тази връзка Комисията вече сезира всички институции, ангажирани в борбата с измамите.

Имейлите с фишинг съдържание съдържат една или повече от посочените по-долу характеристики:

– В имейла е описано, че трябва да се предоставят данни като пароли, ЕГН, ПИН код, CVC/CCV код или друга чувствителна информация;

– Имейлът на изпращача и имейлът, посочен в подписа на изпращача, са различни или изцяло липсва подпис с контакти;

– Прикаченият файл е със странно заглавие;

– Темата на имейла предизвиква усещане за спешност и натиск за незабавни действия;

– В текста на имейла често се срещат правописни, пунктуационни и граматични грешки. Освен това има смесване на езици (например английски) и неправилно използвани символи, като „»Plus d information“ или „>/Body“.

Какво трябва да направите, ако получите такъв имейл/обаждане?

В случай че сте получили такова електронно съобщение, незабавно го изтрийте, без да отваряте прикачения файл или да отваряте линковете в него. Ако сте жертва на подобна измама, сезирайте веднага отговорните органи, включително и КФН.