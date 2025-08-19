Измамници: Наследихте голяма сума в чужбина, преведете 900 евро! 38-г. „клъвна“ на примамката

Ловки измамници преметнаха 38-годишен мъж от село Кузьово. Сигнал в полицията Разлог подал самият потърпевш. Той обяснил, че в периода от 31.07.2025 г. до 11.08.2025 г., чрез проведена електронна кореспонденция с лица, които се представили за служител на банка и адвокат от Турция е въведен в заблуждение, че е наследил голяма парична сума в чужбина и за да я получи е необходимо да преведе сумата от около 900 евро.

Подмамен младият мъж платил и се разделил не само с наследството, но и с 900 евро.

За случая е уведомена компетентната прокуратура, образувано е досъдебно производство.





