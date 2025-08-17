Изнасят с хеликоптер авариралия се в Пирин самолет

Самолетът, който направи аварийно кацане на 28 юни в района на Башлийския циркус в Пирин планина, ще бъде изнесен до края на този месец. Все още тази летателна машина се намира там, където се е приземила. В момента тече разследване на този авиоинцидент. Управата на Национален парк „Пирин“, на чиято територия е самолетът, е в непрекъсната връзка с Министерството на транспорта и съобщенията.

Установен е човекът, който е собственик на летателната машина. От ръководството на парка му е направено предписание да изнесе оттам самолета, но това няма как да се случи преди приключването на разследването. След като разследващите си свършат работата, машината ще бъде премахната от територията на парка, това най-вероятно ще стане с по-мощен хеликоптер.

„Сега сезонът е пожароопасен, земята е като барут, затова усилията ни са насочени към недопускане на пожари на територията на парка. Но не забравяме и за този казус. Най-вероятно до края на този месец самолетът ще бъде изнесен оттук“, заяви директорът на НП „Пирин“ – Росен Баненски.

Служители на парка са направили два огледа на мястото – не са нанесени никакви екологични щети, има само разбутани камъни. Но все пак тази летателна машина не е част от ландшафта на Пирин планина и не му е там мястото. Затова ще се настоява самолетът да бъде изнесен веднага след финала на разследването.





