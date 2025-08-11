Изневерява ли принц Уилям на Кейт?

Британското кралско семейство отново е в центъра на световното внимание – и този път не заради официални визити или благотворителни инициативи, а заради поредна вълна от слухове, които поставят под въпрос стабилността на брака между принц Уилям и Кейт Мидълтън. Въпросът, който все по-често се задава в медийното пространство, е: изневерява ли престолонаследникът на съпругата си?



Според публикации в редица таблоиди принц Уилям е заподозрян в извънбрачна връзка с лейди Роуз Ханбъри – маркиза на Чолмондели и дългогодишна приятелка на кралското семейство. Слуховете за аферата датират още от 2019 г., когато Кейт Мидълтън прекъсна контактите си с Роуз, а медиите заговориха за ревност и напрежение между двете дами. През последните месеци обаче спекулациите се засилиха, особено след като Кейт изчезна от публичното пространство за дълъг период, официално поради коремна операция.



Някои източници твърдят, че сред причините за оттеглянето ѝ е и предполагаемото предателство на съпруга ѝ. Според разкрития Кейт е изпаднала в истерия, когато дочула слуховете за аферата, а дворецът е положил усилия да потуши скандала. В книгата „Endgame“ на кралския експерт Омид Скоби се твърди, че прессекретарят на двореца дори е предложил друга конфиденциална информация на таблоидите, за да спрат да пишат за предполагаемата изневяра.



От своя страна адвокатите на Роуз Ханбъри категорично отричат слуховете, наричайки ги „напълно неверни“. Въпреки това фактът, че темата продължава да циркулира в медийното пространство, показва, че общественият интерес към личния живот на кралските особи остава ненаситен.



Кралското семейство не е направило официално изявление по въпроса, а принц Уилям и Кейт Мидълтън продължават да се появяват заедно на публични събития, демонстрирайки спокойствие и единство. Но дали това е само фасада? Или наистина няма нищо повече от слухове?



Истината, както често се случва в подобни ситуации, остава скрита зад стените на двореца. А докато тя не излезе наяве, светът ще продължи да гадае и да следи всяка кралска стъпка с повишено внимание.ИЗточник: Ретро.бг





