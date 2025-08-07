Изненадаха шампионка по ориентиране от Благоевград с лудо моминско парти в Созопол

Многократната шампионка по ориентиране на Югоизточна Европа, Балканския полуостров и България Кристина Иванова, която е родом от Благоевград, бе изненадана с лудо моминско парти в Созопол. В тридневната веселба с близки приятелки край морето участва и нейната съгражданка и съекипничка в държавния тим Лилиана Гоцева, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Щурият купон, който включваше плажна фиеста, официална вечеря с дрескод „Бели като булката“ и дискотека до ранни зори, предшестваше сватбата на Криси с националния селекционер Иван Сираков, с когото живеят заедно от няколко години.

Кр. Иванова (втората отдясно) с част от приятелките си в дискотеката

Кумата В. Димитрова (с чантичката), Л. Гоцева (третата долу вдясно) и останалите дами по вечерни тоалети (сн. 2) и в лимоненожълто на плажа (сн. 3).



Вълнуващият сюрприз бе подарък от кумата Валерия Димитрова, също състезателка по ориентиране. Кр. Иванова и Ив. Сираков избраха да разменят пръстени на 16 август в местността Новите лозя, намираща се между Арбанаси и Лясковец. Преди да подсили „Браун Тим“ (Велико Търново), Кр. Иванова дълго носеше купи и медали за първия си клуб СКОБ „Младост“ (Бл), неизменно през последните 10-ина сезона влизаше и в Топ 10 на класацията „Спортист на годината“ в Благоевград.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





